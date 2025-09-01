День знаний — 2025
В убийстве принцессы Дианы заподозрили спецслужбы

Королевский эксперт Сайкс: британские спецслужбы убили принцессу Диану

Принцесса Диана Фото: Peter Heimsath/Pool via CNP/Global Look Press

Британские спецслужбы могут быть причастны к гибели принцессы Дианы, заявил известный эксперт по королевской семье Том Сайкс в интервью изданию Daily Beast. Он указал на многочисленные нестыковки в официальной версии трагической аварии, произошедшей 31 августа 1997 года в Париже, в которой погибли принцесса Диана и миллиардер Доди Аль-Файед.

Эксперт обратил внимание на ряд подозрительных обстоятельств, включая аномально высокий уровень угарного газа в крови водителя, отключенные камеры наблюдения и спешное бальзамирование тела принцессы. Особое внимание Сайкс уделил автомобилю Fiat Uno, который столкнулся с машиной Дианы перед роковой аварией.

Есть очень разные мнения по поводу того, кто именно отдал приказ об убийстве. <…> Я же склоняюсь к мнению тех, кто утверждает, что наиболее вероятным подозреваемым является влиятельная группа инсайдеров в британских спецслужбах, которые, возможно, устранили Диану, не консультируясь и не испрашивая одобрения у членов королевской семьи. Они полагали, что Диана представляла собой серьезную угрозу для монархии и истеблишмента вообще, — указал Том Сайкс.

Сайкс предположил, что за рулем рокового авто мог находиться агент спецслужб. Эксперт отметил, что фотограф Джеймс Энденсон, которого официально считали виновником столкновения, был найден мертвым в сгоревшем автомобиле при обстоятельствах, исключающих возможность дальнейшего расследования.

Ранее в Лондоне раньше срока открыли капсулу времени, заложенную принцессой Дианой в 1991 году в фундамент детской больницы на Грейт-Ормонд-стрит. Ее выкопали при строительстве нового детского онкологического центра. По данным издания, вскрыть капсулу должны были только через несколько веков.

