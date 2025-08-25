Пышные и воздушные оладьи на кефире: самый быстрый способ

Хрустящая корочка снаружи, нежная серединка внутри — делимся невероятно быстрым рецептом вкусных оладушек на завтрак.

В миске соедините 250 мл кефира (достаньте его из холодильника заранее!), 1 куриное яйцо, 2 ст. л. сахарного песка и щепотку соли. Всыпьте 200 г просеянной муки, перемешайте, пока не останется комков. Тесто должно быть густым, как деревенская сметана. Теперь секретный шаг — добавьте 1 ч. л. соды, гасить не нужно! Кефир сделает это за вас. Оставьте тесто на 5 минут — оно начнет пузыриться и расти на глазах.

Разогрейте сковороду с толстым дном, смажьте подсолнечным маслом. Выкладывайте тесто ложкой, формируя высокие горки. Жарьте на среднем огне под крышкой 2–3 минуты до золотистой корочки, затем переверните и доведите до готовности без крышки.

Совет: чтобы оладьи были пышными, дайте им подняться самостоятельно, как дрожжевому тесту. Не надо перемешивать смесь после того, как добавили соду!

