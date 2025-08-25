Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 07:15

Пышные и воздушные оладьи на кефире: самый быстрый способ

Пышные оладьи на кефире: простой рецепт Пышные оладьи на кефире: простой рецепт Фото: Shutterstock/FOTODOM

Хрустящая корочка снаружи, нежная серединка внутри — делимся невероятно быстрым рецептом вкусных оладушек на завтрак.

В миске соедините 250 мл кефира (достаньте его из холодильника заранее!), 1 куриное яйцо, 2 ст. л. сахарного песка и щепотку соли. Всыпьте 200 г просеянной муки, перемешайте, пока не останется комков. Тесто должно быть густым, как деревенская сметана. Теперь секретный шаг — добавьте 1 ч. л. соды, гасить не нужно! Кефир сделает это за вас. Оставьте тесто на 5 минут — оно начнет пузыриться и расти на глазах.

Разогрейте сковороду с толстым дном, смажьте подсолнечным маслом. Выкладывайте тесто ложкой, формируя высокие горки. Жарьте на среднем огне под крышкой 2–3 минуты до золотистой корочки, затем переверните и доведите до готовности без крышки.

  • Совет: чтобы оладьи были пышными, дайте им подняться самостоятельно, как дрожжевому тесту. Не надо перемешивать смесь после того, как добавили соду!

Посмотрите еще один рецепт пышных оладушков на кефире.

Анастасия Фомина
А. Фомина
