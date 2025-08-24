Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Ужин за 20 минут! Кабачковые гнёзда с фаршем: 5 ингредиентов и сыр

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Устали после работы и нет сил на долгую готовку? Эти кабачковые гнёзда с фаршем станут вашим спасением! Они сочетают нежность кабачков, сочность мясной начинки и аппетитную сырную корочку. Идеально для тех, кто ценит вкусную и быструю кухню без компромиссов в качестве.

Натрите на крупной терке 400 г молодых кабачков, посолите и оставьте на 5 минут. Отожмите сок. Добавьте 1 яйцо, 50 г муки, соль по вкусу. Перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте массу порциями, формируя лопаткой гнёзда с углублением в центре.

Обжарьте с двух сторон до золотистости. В углубление каждого гнезда выложите готовый фарш (300 г обжаренного с луком и специями). Сверху посыпьте 50 г тертого сыра. Накройте крышкой и готовьте 2–3 минуты до расплавления сыра.

Подавайте сразу же, украсив зеленью. Эти гнёзда хороши со сметаной или свежими овощами. Нежные, сытные и ароматные, они станут хитом вашего вечернего меню!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

кабачки
рецепты
ужины
кулинария
