Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 19:11

Вкуснее запеканки! Обалденные кабачковые трубочки с фаршем! Вкусно и просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы ищете необычное, но простое в приготовлении блюдо, которое украсит ваш ужин, эти рулетики из кабачков станут идеальным рецептом! Нежные слайсы кабачка, сочная мясная начинка и аппетитная сырно-сметанная корочка создают гармонию вкусов. Это блюдо подойдет для праздничного стола и будничного ужина — оно сытное, ароматное и точно понравится всей семье.

Для начала подготовьте кабачки: возьмите 2 средних молодых кабачка, вымойте их и нарежьте вдоль длинными тонкими пластинами толщиной около 3–4 мм. Посолите и оставьте на 10 минут, чтобы выделился сок, затем промокните бумажным полотенцем — это поможет убрать лишнюю влагу.

Для начинки смешайте 300 г мясного фарша (говядина или свинина + курица) с 1 мелко нарезанной луковицей, 1 зубчиком чеснока, солью и перцем по вкусу. Можно добавить немного зелени для аромата.

На каждую пластину кабачка выложите 1 столовую ложку фарша и аккуратно сверните рулетиком. Выложите рулетики в форму для запекания швом вниз.

Приготовьте заливку: смешайте 150 г сметаны с 50 г тертого сыра, добавьте щепотку соли и перца. Равномерно распределите смесь по рулетикам. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистой корочки.

Подавайте рулетики горячими, украсив зеленью. Они прекрасно сочетаются с картофельным пюре или свежими овощами. Нежные, сочные и сытные — они станут одним из ваших любимых блюд!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

кабачки
рулеты
ужины
рецепты
перекусы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дежурные войска отразили атаку ВСУ на российский регион
Огромный оползень на Аляске спровоцировал мощнейшее цунами
Группа вернувшихся из плена военных ВС России приземлилась в Подмосковье
Ароматные булочки с корицей: рецепт, от которого веет домашним уютом
ЦСКА обыграл «Акрон» и поднялся на второе место в РПЛ
Стало известно, когда смогут эвакуировать тело альпинистки Наговицыной
В Госдуме оценили риски от нового штамма коронавируса «стратус»
Мединский назвал заложниками курян, которых удерживали ВСУ
Появилось видео с Лолитой, рыдающей на сцене под песню о Раневской
Вэнс раскрыл, какое наказание может грозить бывшему помощнику Трампа
В Турции раскрыли, как Украина может обеспечить свою безопасность
Появилось видео с ловлей питона в 3,6 метра, неделю ползавшего по улицам
Ответ РФ переплюнет «Орешник», трупы натовцев в Закарпатье: что дальше
Вирусолог назвала главную особенность нового штамма коронавируса
Дочь депутата Госдумы снялась в кино
Окулист рассказала о правиле «20-20-20» для работы за компьютером
В США умер легендарный ведущий «Вестей» Ростов: что известно, биография
Спецавтомобиль выехал с парковки ЦДМ на Лубянке после ЧП
Российские дроны ликвидировали группу пехоты ВСУ под Звановкой в ДНР
Пробую новый рецепт вяленых помидоров — кориандр и имбирь решают
Дальше
Самое популярное
Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»
Общество

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.