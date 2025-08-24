Вкуснее запеканки! Обалденные кабачковые трубочки с фаршем! Вкусно и просто

Вкуснее запеканки! Обалденные кабачковые трубочки с фаршем! Вкусно и просто

Если вы ищете необычное, но простое в приготовлении блюдо, которое украсит ваш ужин, эти рулетики из кабачков станут идеальным рецептом! Нежные слайсы кабачка, сочная мясная начинка и аппетитная сырно-сметанная корочка создают гармонию вкусов. Это блюдо подойдет для праздничного стола и будничного ужина — оно сытное, ароматное и точно понравится всей семье.

Для начала подготовьте кабачки: возьмите 2 средних молодых кабачка, вымойте их и нарежьте вдоль длинными тонкими пластинами толщиной около 3–4 мм. Посолите и оставьте на 10 минут, чтобы выделился сок, затем промокните бумажным полотенцем — это поможет убрать лишнюю влагу.

Для начинки смешайте 300 г мясного фарша (говядина или свинина + курица) с 1 мелко нарезанной луковицей, 1 зубчиком чеснока, солью и перцем по вкусу. Можно добавить немного зелени для аромата.

На каждую пластину кабачка выложите 1 столовую ложку фарша и аккуратно сверните рулетиком. Выложите рулетики в форму для запекания швом вниз.

Приготовьте заливку: смешайте 150 г сметаны с 50 г тертого сыра, добавьте щепотку соли и перца. Равномерно распределите смесь по рулетикам. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистой корочки.

Подавайте рулетики горячими, украсив зеленью. Они прекрасно сочетаются с картофельным пюре или свежими овощами. Нежные, сочные и сытные — они станут одним из ваших любимых блюд!

