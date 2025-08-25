Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 02:12

Часть Сум осталась без электричества

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Электричество отключилось в части Сумского района Сумской области из-за взрывов, сообщил глава областной администрации Олег Григоров в своем Telegram-канале. В регионе действует воздушная тревога.

Вследствие взрывов обесточены населенные пункты Сумского района, без света осталась часть Белопольской и Ворожбянской общин, — написал он.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские военные закрепились на занятых рубежах в Сумской области. Однако, по его словам, вооруженные силы Украины предпринимали постоянные попытки атак, чтобы выбить подразделения с позиций.

До этого он отмечал, что наиболее значительных успехов за прошедшую неделю ВС РФ добились на двух участках фронта на Купянском направлении, что позволило улучшить тактическое положение и создать серьезные проблемы для ВСУ. В частности, Марочко отметил занятие новых рубежей и позиций в лесу Малые Ровны.

Кроме того глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что число провокаций в ВСУ со стороны насильно мобилизованных солдат стремительно возрастает. По словам Ганчева, многие украинцы намеренно идут на конфликт, чтобы привлечь внимание российских военных и сдаться в плен, так как были призваны под угрозой расправы и не хотят участвовать в боях.

Сумы
электричество
Россия
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посол США обвинил Макрона в бездействии в вопросе антисемитизма
Часть Сум осталась без электричества
Вэнс объяснил, почему США не вводят новые пошлины против Китая
Российская теннисистка проиграла индонезийке на турнире в США
В российском регионе объявили угрозу атаки БПЛА
«Стартовал в числе первых»: россиянин пропал при попытке переплыть Босфор
«Балтика» разгромила «Сочи» в турнире РПЛ
25 августа: приметы на урожай и бабье лето, запреты Фотия Поветенного
Названа страна, голосовавшая против вступления России в НАТО
Опубликовано фото «Еврокоптера», который отправят на поиски Наговициной
Знаменитый актер посетил кинофестиваль в России
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 25 августа 2025 года
США готовятся вынести жесткое предупреждение Украине и ЕС
В Полтаве украинских мобилизованных держат в загонах
Над российскими регионами сбили семь БПЛА
Лукашенко выступил с объявлением о своем здоровье
Во Франции рассказали, чем для Запада обернулся конфликт на Украине
В Раде рассказали о планах Европы использовать Украину
Названо число пострадавших при атаке БПЛА на автобус в российском регионе
Друг заключенного пытался передать запрещенку с помощью древнего метода
Дальше
Самое популярное
Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.