Часть Сум осталась без электричества

Электричество отключилось в части Сумского района Сумской области из-за взрывов, сообщил глава областной администрации Олег Григоров в своем Telegram-канале. В регионе действует воздушная тревога.

Вследствие взрывов обесточены населенные пункты Сумского района, без света осталась часть Белопольской и Ворожбянской общин, — написал он.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские военные закрепились на занятых рубежах в Сумской области. Однако, по его словам, вооруженные силы Украины предпринимали постоянные попытки атак, чтобы выбить подразделения с позиций.

До этого он отмечал, что наиболее значительных успехов за прошедшую неделю ВС РФ добились на двух участках фронта на Купянском направлении, что позволило улучшить тактическое положение и создать серьезные проблемы для ВСУ. В частности, Марочко отметил занятие новых рубежей и позиций в лесу Малые Ровны.

Кроме того глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что число провокаций в ВСУ со стороны насильно мобилизованных солдат стремительно возрастает. По словам Ганчева, многие украинцы намеренно идут на конфликт, чтобы привлечь внимание российских военных и сдаться в плен, так как были призваны под угрозой расправы и не хотят участвовать в боях.