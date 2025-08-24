Переговоры Путина и Трампа на Аляске
24 августа 2025 в 18:45

Кабачковые гнезда с курицей, рисом и сыром! Хит на ужин — просто и вкусно!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы ищете сытное, но при этом легкое и оригинальное блюдо, эти кабачковые гнезда станут идеальным решением! Они сочетают нежность кабачков, сочность курицы, питательность риса и аппетитную сырную корочку. Это блюдо прекрасно подходит для семейного ужина — оно нравится и взрослым, и детям, а готовится просто.

Возьмите 2 средних кабачка, вымойте их и натрите на крупной терке. Посолите и оставьте на 10 минут, затем отожмите лишнюю жидкость. Добавьте к кабачкам 300 граммов куриного фарша, 100 граммов отварного риса, 1 яйцо, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте до однородности.

Форму для запекания смажьте растительным маслом. Выложите кабачковую массу, формируя руками небольшие гнезда-углубления. В центр каждого гнезда положите по чайной ложке сметаны или томатного соуса — это сделает начинку более сочной. Сверху обильно посыпьте 100 граммами тертого сыра.

Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 25–30 минут до золотистой корочки. Подавайте горячими, украсив свежей зеленью. Эти кабачковые гнезда хороши как самостоятельное блюдо, а также с легким овощным салатом. Нежные, сытные и невероятно ароматные — они точно станут частым гостем на вашем столе!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

кабакчи
рис
рецепты
ужины
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
