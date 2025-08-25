Названа страна, голосовавшая против вступления России в НАТО Spiegel: Германия в 90-е годы была против вступления России в НАТО

В 1990-е годы Германия активно противилась возможному вступлению России в НАТО, сообщил немецкий журнал Der Spiegel. По данным издания, в 1994 году президент США Билл Клинтон обсуждал с российским лидером Борисом Ельциным перспективу присоединения к Североатлантическому альянсу.

Когда речь зашла о членстве России в НАТО, правительство Германии было гибким, как бетон, — цитирует журнал немецких дипломатов.

Ключевые фигуры в руководстве ФРГ опасались негативных последствий для Альянса. Тогдашний министр обороны Фолькер Рюэ предупреждал, что принятие Москвы в НАТО может стать «свидетельством о смерти» венного блока.

