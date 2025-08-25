Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Названа страна, голосовавшая против вступления России в НАТО

Spiegel: Германия в 90-е годы была против вступления России в НАТО

Европарламент в Брюсселе Европарламент в Брюсселе Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

В 1990-е годы Германия активно противилась возможному вступлению России в НАТО, сообщил немецкий журнал Der Spiegel. По данным издания, в 1994 году президент США Билл Клинтон обсуждал с российским лидером Борисом Ельциным перспективу присоединения к Североатлантическому альянсу.

Когда речь зашла о членстве России в НАТО, правительство Германии было гибким, как бетон, — цитирует журнал немецких дипломатов.

Ключевые фигуры в руководстве ФРГ опасались негативных последствий для Альянса. Тогдашний министр обороны Фолькер Рюэ предупреждал, что принятие Москвы в НАТО может стать «свидетельством о смерти» венного блока.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ключом к мирному урегулированию являются два вопроса: гарантии безопасности Украины и определение территориальных параметров конфликта. По его мнению, решение этих пунктов позволило бы сторонам выработать условия для соглашения.

До этого сообщалось, что Пентагон уже несколько месяцев не дает ВСУ разрешения бить вглубь России американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow, которым требуются данные из США для наведения. По информации журналистов, запрет вступил в силу в конце весны.

