На Западе раскрыли, как Пентагон рушит планы ВСУ WSJ: Пентагон не дает ВСУ разрешения бить вглубь России дальнобойными ракетами

Пентагон уже несколько месяцев не дает ВСУ разрешения бить вглубь России американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow, которым требуются данные из США для наведения, сообщает американское издание The Wall Street Journal. По его данным, запрет вступил в силу в конце весны.

Пентагон в течение нескольких месяцев блокирует использование Украиной ракет большой дальности для нанесения ударов по территории России, — говорится в материале.

Журналисты признают, что разрешение на соответствующие удары не смогло бы кардинально изменить ситуацию на фронте. Однако издание пишет, что это могло бы позволить Киеву угрожать российским командно-штабным подразделениям и аэродромам за линией фронта.

Ранее американский лидер Дональд Трамп завил, что Украина должна согласиться на мирное соглашение с Россией преимущественно на российских условиях. По мнению главы Белого дома, Киев не сможет победить в противостоянии с Москвой.