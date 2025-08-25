«Балтика» разгромила «Сочи» в турнире РПЛ

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 00:54

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Калининградская «Балтика» на выезде обыграла «Сочи» в матче шестого тура Российской премьер-лиги. Игра, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голы забили Брайан Хиль с пенальти на 29-й минуте и Илья Петров на 51-й минуте.

«Балтика» продлила серию без поражений до шести матчей и поднялась на четвертое место турнирной таблицы, набрав 12 очков. «Сочи» потерпел пятое поражение в шести играх и занимает последнее, 16-е место с одним очком.

В следующем туре «Балтика» 31 августа сыграет на выезде с тольяттинским «Акроном». «Сочи» днем встретится с московским «Спартаком».

Ранее петербургский «Зенит» одержал крупную победу над махачкалинским «Динамо» в матче чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу команды Сергея Семака. Эта победа позволила «Зениту» набрать девять очков после шести туров и прервать серию из четырех матчей без побед.

До этого «Ахмат» сыграл вничью с «Оренбургом» в матче шестого тура РПЛ. Грозненская команда завершила встречу в меньшинстве — на поле осталось девять игроков. На пятой минуте красную карточку получил нападающий Эгаш Касинтура, а позже, на 64-й минуте, с поля был удален капитан Лечи Садулаев.

