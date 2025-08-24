Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 17:45

Быстрый ужин из дешевых продуктов: мясной рулет из лаваша и фарша

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мясной рулет из лаваша с фаршем — идеальное решение для быстрого ужина, когда нет времени на готовку, но хочется сытного и вкусного блюда.

Рецепт: обжарьте 400 г любого фарша с 1 луковицей и 2 зубчиками чеснока, добавьте соль, перец, 1 ч. л. паприки и 2 ст. л. томатной пасты. Разложите 2 листа лаваша (можно слегка сбрызнуть водой, чтобы стали пластичнее), равномерно распределите фарш, посыпьте 100 г тертого сыра и сверните плотным рулетом. Смажьте сверху взбитым яйцом или сметаной для румяной корочки и отправьте в разогретую до 200 °C духовку на 20 минут.

Подавайте горячим, нарезав порционными кусочками, — рулет хорош сам по себе, но особенно вкусен со свежими овощами или сметанным соусом. Этот рулет хорош тем, что готовится быстро и из дешевых продуктов. Он не оставит голодным даже самого привередливого едока.

Ранее стало известно, как приготовить лодочки баклажанов с сыром и томатами: легкий и простой ужин.

лаваш
фарш
рулеты
рецепты
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров поставил на место журналистку с «кофемашинами для убийства русских»
В ФРГ потребовали приближенных к членству в НАТО гарантий для Киева
Глава Федерации лыжных гонок подрался с воспитанником и попал на видео
Москалькова узнала о состоянии удерживаемых на Украине курян
У альпинистки Наговицыной появился шанс выжить? Подробности, новая операция
Американский режиссер рассказал о планах по работе в России
«Он не такой»: Лукашенко и Трамп пошутили о Путине перед саммитом на Аляске
Умер звезда сериалов «Ищейка» и «Отпуск»
«Феерический идиот»: Зеленского уличили в ударе по НАТО
Москвич сделал предложение девушке, которая едва не заколола его ножом
В Кольцово под Новосибирском взорвался гараж
Словакия сделала грозное предупреждение Украине из-за ударов по «Дружбе»
Вэнс ответил, отправятся ли американские войска на Украину
Галина Польских поделилась воспоминаниями о режиссере Ускове
Сырский назвал «извечного врага» Украины
Три китайца упали со строительных лесов при атаке БПЛА на Ленобласть
В США оборвалась жизнь легенды «Вестей»
ДНК России, защита Родины: какие будут обязательные предметы в школах РФ?
В США назвали ключ к мирному соглашению по Украине
Вэнс назвал срок, за который реально завершить украинский конфликт
Дальше
Самое популярное
Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»
Общество

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.