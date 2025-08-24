Быстрый ужин из дешевых продуктов: мясной рулет из лаваша и фарша

Мясной рулет из лаваша с фаршем — идеальное решение для быстрого ужина, когда нет времени на готовку, но хочется сытного и вкусного блюда.

Рецепт: обжарьте 400 г любого фарша с 1 луковицей и 2 зубчиками чеснока, добавьте соль, перец, 1 ч. л. паприки и 2 ст. л. томатной пасты. Разложите 2 листа лаваша (можно слегка сбрызнуть водой, чтобы стали пластичнее), равномерно распределите фарш, посыпьте 100 г тертого сыра и сверните плотным рулетом. Смажьте сверху взбитым яйцом или сметаной для румяной корочки и отправьте в разогретую до 200 °C духовку на 20 минут.

Подавайте горячим, нарезав порционными кусочками, — рулет хорош сам по себе, но особенно вкусен со свежими овощами или сметанным соусом. Этот рулет хорош тем, что готовится быстро и из дешевых продуктов. Он не оставит голодным даже самого привередливого едока.

