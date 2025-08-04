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04 августа 2025 в 18:01

Легкий и простой ужин: лодочки баклажанов с сыром и томатами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лодочки из баклажанов с сыром и томатами — это сочное средиземноморское блюдо, где нежная мякоть баклажана сочетается с расплавленной сырной начинкой и сладковатыми томатами.

Рецепт: возьмите 2 крупных баклажана, разрежьте вдоль, выньте сердцевину, оставив стенки толщиной 1 см. Посолите лодочки и оставьте на 10 минут, чтобы ушла горечь. Обжарьте на оливковом масле 1 луковицу, добавьте мякоть баклажанов, 2 измельченных помидора, 2 зубчика чеснока и тушите 5 минут. Смешайте овощную массу с 200 г тертого сыра. Наполните лодочки начинкой, сверху выложите кружочки помидоров, посыпьте сыром и запекайте 25 минут при 190 °C.

Горячие лодочки порадуют копчеными нотками баклажана, сливочной тягучестью сыра и свежестью томатов — все ингредиенты создают идеальный баланс вкусов. Подавайте с листьями базилика — это легкий и простой в приготовлении вариант ужина.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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