Свиная грудинка с картошкой в сметане: томленое блюдо с хрустящей корочкой

Свиная грудинка с картошкой в сметане: томленое блюдо с хрустящей корочкой

Свиная грудинка с картошкой в сметане — это ароматное томленое блюдо с нежным мясом, тающей картошкой и золотистой хрустящей корочкой. Сметана придает сочность и легкую кислинку, а специи раскрывают вкус свинины.

Рецепт: нарежьте 500 г грудинки кусочками, обжарьте до румяности. 5 картофелин нарежьте кружочками, 1 луковицу — полукольцами. В форму выложите слоями: картофель, лук, мясо. Посолите, поперчите, добавьте 1 ч. л. паприки. Смешайте 200 г сметаны с 50 мл воды, залейте содержимое формы. Запекайте 1 час при 180 °C, затем 10 минут при 200 °C для корочки.

Подавайте с зеленью — это блюдо с насыщенным вкусом и домашним ароматом станет семейным фаворитом!

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