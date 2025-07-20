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20 июля 2025 в 00:05

Свиная грудинка с картошкой в сметане: томленое блюдо с хрустящей корочкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Свиная грудинка с картошкой в сметане — это ароматное томленое блюдо с нежным мясом, тающей картошкой и золотистой хрустящей корочкой. Сметана придает сочность и легкую кислинку, а специи раскрывают вкус свинины.

Рецепт: нарежьте 500 г грудинки кусочками, обжарьте до румяности. 5 картофелин нарежьте кружочками, 1 луковицу — полукольцами. В форму выложите слоями: картофель, лук, мясо. Посолите, поперчите, добавьте 1 ч. л. паприки. Смешайте 200 г сметаны с 50 мл воды, залейте содержимое формы. Запекайте 1 час при 180 °C, затем 10 минут при 200 °C для корочки.

Подавайте с зеленью — это блюдо с насыщенным вкусом и домашним ароматом станет семейным фаворитом!

Ранее стало известно, как приготовить жаркое из свинины в форме для запекания: все бросил в форму, и оно готовится само.

свинина
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грудинка
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Дарья Иванова
Д. Иванова
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