Бульон варить не нужно: густой суп с макаронами и фаршем — вкусное блюдо и релакс для желудка

Суп с макаронами и фаршем без варки бульона — настоящее спасение, когда хочется сытного и уютного, но без долгой готовки. Он получается густым, насыщенным и мягким для желудка, а по вкусу напоминает любимую лазанью. Идеальный вариант для неспешного обеда или тёплого семейного ужина.

Ингредиенты: картофель отварной — 5 шт. (около 500 г), помидоры в собственном соку — 1 стакан (200–250 г), фарш свино-говяжий — 400 г, лук репчатый — 1 шт. (100 г), вода — 4 стакана (800 мл), соль — 1 ч. л. или по вкусу, чёрный молотый перец — по вкусу, паприка сладкая — 1 ч. л., красный острый перец — по вкусу, растительное или оливковое масло — 4 ст. л., макароны отварные — 200 г, сыр твёрдый — 100 г, свежая зелень — 10–15 г.

Приготовление: помидоры вместе с соком измельчить погружным блендером, добавить соль, перец и паприку, лук нарезать мелким кубиком и обжарить на масле до мягкости, затем выложить фарш и готовить до румяности, приправив по вкусу, в кастрюлю перелить томатное пюре, добавить зажарку и влить воду, по желанию добавить немного бальзамика или щепоть сахара, довести до кипения и проварить 2–3 минуты, затем всыпать мелко нарезанную зелень и выключить огонь, при подаче в тарелку выложить несколько ложек макарон, залить супом и щедро посыпать тёртым сыром и зеленью.

