Голубцы больше не делаю! Нашла рецепт проще! Рулетики из кабачков с сыром

Устали от долгой возни с голубцами? Эти кабачковые рулетики станут вашим спасением! Они сочетают нежную текстуру, насыщенный сырный вкус и пикантность свежей зелени. Идеально подходят для легкого ужина, закуски к праздничному столу или даже сытного перекуса. Готовятся в разы быстрее традиционных голубцов, а результат поражает даже искушенных гурманов!

Для начала приготовьте кабачковый корж. Натрите на крупной терке 700 граммов молодых кабачков, добавьте 150 граммов мелко нарезанного лука, 100 граммов тертого твердого сыра, 2 яйца, чайную ложку соли, чайную ложку сушеного чеснока и половину чайной ложки смеси перцев. Тщательно перемешайте и введите 4-5 столовых ложек муки с верхом — масса должна быть достаточно густой, но не крутой. Выложите тесто на противень, застеленный пергаментом, разровняйте в тонкий прямоугольный пласт и выпекайте при 180 градусах 15–20 минут до легкой румяности.

Пока корж печется, подготовьте начинку. Натрите на мелкой терке 150 граммов моркови, пропустите через пресс 3 зубчика чеснока, мелко порубите пучок зелени. Смешайте овощи с 100 граммами мягкого плавленого сыра и 60 граммами майонеза. Готовый кабачковый корж разрежьте на полоски, на каждую выложите начинку и сверните аккуратными рулетиками. Дайте им немного пропитаться при комнатной температуре — и можно подавать!

