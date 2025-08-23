«Алчет выгоды»: военкор раскрыл бизнес-план США на Россию Военкор Сладков: США не против построить новые бизнес-отношения с Россией

США не против выстроить бизнес-отношения с Россией в новом формате, написал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. Он уточнил, что Вашингтон «алчет выгоды», поэтому стране выгоднее торговать с РФ, а с Европы «драть».

Сладков добавил, что США хотели «опустить Европу», в результате чего Старый Свет уже оказался «на коленях». По мнению эксперта, в мире медленно происходят изменения.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность нормализации торговых отношений с Россией. Глава Белого дома сделал заявление на пресс-конференции, отвечая на вопросы о перспективах восстановления торговли между двумя странами. Это произошло перед проведением саммита с Москвой на Аляске.

До этого Трамп заявлял, что США не интересует торговля между Россией и Индией, и указал на минимальный объем американо-российских экономических отношений. Американский лидер подчеркнул, что считает индийские тарифы одними из самых высоких в мире.