Стало известно, сколько авиабомб и дронов ВСУ потеряли за сутки

Российские силы ПВО сбили сразу четыре управляемые авиационные бомбы и свыше 100 украинских беспилотников за сутки, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, всего с начала СВО было уничтожено 79,1 тысячи дронов ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 160 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — подчеркнули в МО.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за несколько часов сбили 13 украинских беспилотников над Брянской и Калужской областями. 12 дронов направлялись в сторону Брянска, и один — в сторону Калуги, уточнили в Минобороны. Атака ВСУ была отражена в период с 09:30 мск до 12:00 мск.

До этого стало известно, что ВС РФ поразили предприятие военно-промышленного комплекса Украины Вместе с тем были произведены удары по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. Удары наносились российской авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.