Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 01:00

Беспилотная атака объявлена в одном из южных регионов России

Опасность атаки беспилотников начала действовать в Краснодарском крае

Системы экстренного оповещения Системы экстренного оповещения Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Высокая вероятность атак беспилотных летательных аппаратов зафиксирована в Краснодарском крае, сообщает оперативная служба оповещения по региону в официальном Telegram-канале. Жителям рекомендовано соблюдать повышенные меры безопасности.

Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов, — говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют гражданам немедленно отойти от окон в жилых и рабочих помещениях, а также переместиться в комнаты без остекления. Для людей, находящихся на открытой местности или в транспорте, разработан отдельный алгоритм действий. В случае пребывания на улице следует незамедлительно укрыться в ближайшем капитальном здании.

Режим повышенной опасности действует до особого распоряжения оперативных служб. Местным жителям рекомендуется следить за официальными источниками информации и немедленно сообщать в оперативные службы о любых подозрительных объектах или происшествиях.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что женщина погибла при атаке Вооруженных сил Украины на Белгород. Он выразил соболезнования ее родственникам.

атаки
Краснодарский край
опасности
объявления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России прорвали оборону ВСУ в Запорожье
«Заколочено-зазамочено»: смерть Лагачева «связали» с сербской загадкой
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.