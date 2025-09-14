Беспилотная атака объявлена в одном из южных регионов России Опасность атаки беспилотников начала действовать в Краснодарском крае

Высокая вероятность атак беспилотных летательных аппаратов зафиксирована в Краснодарском крае, сообщает оперативная служба оповещения по региону в официальном Telegram-канале. Жителям рекомендовано соблюдать повышенные меры безопасности.

Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов, — говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют гражданам немедленно отойти от окон в жилых и рабочих помещениях, а также переместиться в комнаты без остекления. Для людей, находящихся на открытой местности или в транспорте, разработан отдельный алгоритм действий. В случае пребывания на улице следует незамедлительно укрыться в ближайшем капитальном здании.

Режим повышенной опасности действует до особого распоряжения оперативных служб. Местным жителям рекомендуется следить за официальными источниками информации и немедленно сообщать в оперативные службы о любых подозрительных объектах или происшествиях.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что женщина погибла при атаке Вооруженных сил Украины на Белгород. Он выразил соболезнования ее родственникам.