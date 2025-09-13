Празднование Дня города в Москве
13 сентября 2025 в 23:21

Началось выселение из дома семьи экс-президента Киргизии

Семья экс-президента Киргизии Атамбаева пожаловалась на принудительное выселение

Алмазбек Атамбаев Алмазбек Атамбаев Фото: Guan Jianwu/Xinhua/Global Look Press

В Киргизии началось принудительное выселение семьи экс-президента Алмазбека Атамбаева из его дома в селе Кой-Таш, сообщила его дочь Алия Шагиева на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Недвижимость по решению суда была изъята в пользу государства. Дочь политика пожаловалась, что процесс сопровождался силовыми действиями.

По словам Шагиевой, утром 13 сентября к особняку прибыли несколько десятков человек. Часть из них были в милицейской форме, другие — в гражданской одежде. Они применили силу для проникновения в здание, не предъявив при этом никаких документов, утверждает дочь экс-президента.

Пришли несколько десятков человек. <…> Документов они не предъявили. <…> Пришедшие сломали двери, разбили окна и выносят мебель, — написала Шагиева.

Госагентство по управлению госимуществом подтвердило «Интерфаксу», что земельный участок был возвращен в госсобственность на законных основаниях. На данной территории власти планируют построить дом престарелых и детский сад.

Ранее Алмазбек Атамбаев заявил, что согласен отбыть любой срок за решеткой, если его вину признает суд в Гааге. Политика приговорили к 11 годам и шести месяцам лишения свободы по трем уголовным делам.

Киргизия
выселение
Алмазбек Атамбаев
законы
