В Орловской области запустили альтернативный маршрут поездов

Из-за оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск — Глазуновка в Орловской области движение поездов дальнего следования осуществляется по измененному маршруту, сообщила пресс-служба Московской железной дороги. Для минимизации неудобств пассажирам организовали компенсационный транспорт и питание.

Для обеспечения перевозок составы направляются по альтернативному пути. Особое внимание уделяется пассажирам скоростных электропоездов «Ласточка». Для них от станций Змиевка и Малоархангельск курсируют специальные автобусы, которые доставят людей к поездам для следования по первоначальному маршруту.

В соответствии с правилами перевозчика, пассажиры поездов, задержанных в пути более чем на четыре часа, а также те, кто ожидает отправления на вокзалах, будут обеспечены бесплатным питанием. Для координации действий при перевозке пассажиров был создан оперативный штаб. Его возглавил начальник МЖД Павел Иванов.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и один получил ранения при подрыве взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области. Как сообщил губернатор Андрей Клычков, инцидент произошел во время проверки участка дороги, движение поездов на перегоне Малоархангельск — Глазуновка временно остановлено.