14 сентября 2025 в 00:45

Приметы на Семена Летопроводца: что напророчат вороны и скворцы 14 сентября

Приметы на Семена Летопроводца: что напророчат вороны и скворцы 14 сентября Приметы на Семена Летопроводца: что напророчат вороны и скворцы 14 сентября Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

14 сентября в народном календаре известен как Семенов день или Летопроводец. Это время встречи осени и начала бабьего лета. С этим днем связано множество погодных примет, наблюдений за поведением животных и птиц, а также традиционных запретов и рекомендаций.

Погодные приметы на Семена Летопроводца

  • Ясная погода на Семена предвещает теплую осень и мягкую зиму.

  • Ветер с юга сулит мягкую и сырую зиму, а ветер из-под солнца — зимние северные ветры.

  • Обильная паутина на лугах указывает на затяжную осень и позднюю зиму.

  • Теплый день 14 сентября предсказывает мягкую зиму.

Приметы по поведению животных и птиц 14 сентября

  • Низкий полет птиц предвещает дождь, а высокий — ясную погоду.

  • Ворона, купающаяся в луже, сулит ненастье и холод.

  • Дикие утки, не улетающие на юг, и скворцы, задержавшиеся в родных краях, предсказывают сухую и долгую осень.

  • Вороны, каркающие стаей, указывают на приближение морозов.

Что нельзя делать на Семена Летопроводца

  • Подметать пол — чтобы не вымести из дома удачу и благополучие.

  • Отправляться в дальний путь — из-за риска неприятностей и финансовых потерь.

  • Выбрасывать остатки еды — их следует отдать животным, чтобы избежать голода.

  • Ссориться и ругаться — это может привлечь негатив на весь год.

  • Девушкам ходить в лес — из-за риска встречи с нечистой силой.

Что нужно сделать 14 сентября согласно народным поверьям

  • Заниматься личными и семейными делами — это благоприятный день для сватовства, свадеб и планирования будущего.

  • Начинать новые дела — например, переезд, ремонт или смену работы.

  • Веселиться и проводить время с близкими — чтобы привлечь удачу и благополучие.

  • Отпустить обиды и плохие мысли — иначе они могут сопровождать вас весь год.

Семенов день — время обновления и новых начинаний. Следуя народной мудрости, можно привлечь в жизнь удачу и благополучие на весь предстоящий год.

Ранее мы рассказали, почему Русская православная Церковь отмечает Новолетие 14 сентября.

