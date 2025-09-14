Приметы на Семена Летопроводца: что напророчат вороны и скворцы 14 сентября

14 сентября в народном календаре известен как Семенов день или Летопроводец. Это время встречи осени и начала бабьего лета. С этим днем связано множество погодных примет, наблюдений за поведением животных и птиц, а также традиционных запретов и рекомендаций.
Погодные приметы на Семена Летопроводца
Ясная погода на Семена предвещает теплую осень и мягкую зиму.
Ветер с юга сулит мягкую и сырую зиму, а ветер из-под солнца — зимние северные ветры.
Обильная паутина на лугах указывает на затяжную осень и позднюю зиму.
Теплый день 14 сентября предсказывает мягкую зиму.
Приметы по поведению животных и птиц 14 сентября
Низкий полет птиц предвещает дождь, а высокий — ясную погоду.
Ворона, купающаяся в луже, сулит ненастье и холод.
Дикие утки, не улетающие на юг, и скворцы, задержавшиеся в родных краях, предсказывают сухую и долгую осень.
Вороны, каркающие стаей, указывают на приближение морозов.
Что нельзя делать на Семена Летопроводца
Подметать пол — чтобы не вымести из дома удачу и благополучие.
Отправляться в дальний путь — из-за риска неприятностей и финансовых потерь.
Выбрасывать остатки еды — их следует отдать животным, чтобы избежать голода.
Ссориться и ругаться — это может привлечь негатив на весь год.
Девушкам ходить в лес — из-за риска встречи с нечистой силой.
Что нужно сделать 14 сентября согласно народным поверьям
Заниматься личными и семейными делами — это благоприятный день для сватовства, свадеб и планирования будущего.
Начинать новые дела — например, переезд, ремонт или смену работы.
Веселиться и проводить время с близкими — чтобы привлечь удачу и благополучие.
Отпустить обиды и плохие мысли — иначе они могут сопровождать вас весь год.
Семенов день — время обновления и новых начинаний. Следуя народной мудрости, можно привлечь в жизнь удачу и благополучие на весь предстоящий год.
