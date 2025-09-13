Жителей домов в Мадриде не пускают в их квартиры после взрыва

В мадридском районе Пуэнте-де-Вальекас продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации после мощного взрыва, произошедшего в субботу. Власти запретили жителям возвращаться в свои квартиры из-за угрозы обрушения конструкций поврежденного здания, передает РИА Новости с места событий.

Сейчас людей не пускаем домой, здание слишком опасное, может рухнуть в любой момент. Специалисты говорят, что жильцам, скорее всего, придется провести несколько дней в другом месте, пока не проверят всю конструкцию и не убедятся, что возвращаться безопасно, — объяснил агентству сотрудник полиции.

Взрыв произошел в баре и соседнем помещении на первом этаже жилого дома по адресу: Manuel Maroto, 3, из-за утечки газа. Ударная волна серьезно повредила конструкцию здания.

Спасатели рассказали, что разрушены перекрытия между первым и вторым этажами, часть подъезда и несущие стены. Трехэтажный жилой блок, где проживали 11 семей, был полностью эвакуирован. В результате инцидента пострадали 25 человек, трое находятся в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают пожарные подразделения и кинологическая служба, полиция использует дроны для контроля ситуации. Четверых человек спасатели извлекли из-под завалов. Движение на прилегающих улицах перекрыто, а жителям рекомендовано избегать района до стабилизации обстановки.

