Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
13 сентября 2025 в 23:49

Жителей домов в Мадриде не пускают в их квартиры после взрыва

Жителей Мадрида не пускают в квартиры после взрыва из-за угрозы обрушения здания

Мадрид, Испания Мадрид, Испания Фото: Carlos LujÃ°N/Keystone Press Agency/Global Look Press

В мадридском районе Пуэнте-де-Вальекас продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации после мощного взрыва, произошедшего в субботу. Власти запретили жителям возвращаться в свои квартиры из-за угрозы обрушения конструкций поврежденного здания, передает РИА Новости с места событий.

Сейчас людей не пускаем домой, здание слишком опасное, может рухнуть в любой момент. Специалисты говорят, что жильцам, скорее всего, придется провести несколько дней в другом месте, пока не проверят всю конструкцию и не убедятся, что возвращаться безопасно, — объяснил агентству сотрудник полиции.

Взрыв произошел в баре и соседнем помещении на первом этаже жилого дома по адресу: Manuel Maroto, 3, из-за утечки газа. Ударная волна серьезно повредила конструкцию здания.

Спасатели рассказали, что разрушены перекрытия между первым и вторым этажами, часть подъезда и несущие стены. Трехэтажный жилой блок, где проживали 11 семей, был полностью эвакуирован. В результате инцидента пострадали 25 человек, трое находятся в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают пожарные подразделения и кинологическая служба, полиция использует дроны для контроля ситуации. Четверых человек спасатели извлекли из-под завалов. Движение на прилегающих улицах перекрыто, а жителям рекомендовано избегать района до стабилизации обстановки.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ на строительной площадке Национального музея Бурятии обрушились строительные леса, погибли три человека. По предварительным данным, рабочие не были закреплены страховочными ремнями.

Мадрид
обрушения
жители
дома
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Высокопоставленного чиновника ТЦК задержали на Украине
Скандальный развод со Степаненко и отцовство в 75 лет: как живет Петросян
ВС России прорвали оборону ВСУ в Запорожье
«Заколочено-зазамочено»: смерть Лагачева «связали» с сербской загадкой
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.