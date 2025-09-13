Крупнейшая нефтедобывающая компания Украины «Укрнафта» приняла решение отказаться от закупок топлива индийского происхождения. Это решение стало частью нового тендера на закупку горючего, заявило отраслевое издание «Нефтерынок» со ссылкой на официальную позицию компании.

В рамках объявленного второго тура тендеров «Укрнафта» будет приобретать бензин, дизельное топливо и сжиженный нефтяной газ с поставками в октябре и в течение всего четвертого квартала 2025 года. В тендерной документации указано, что компания не будет рассматривать предложения на продукцию из Российской Федерации, Белоруссии, Ирана и — впервые — Индии. Все участники торгов обязаны указывать страну происхождения топлива в своих заявках.

Примечательно, что решение было принято на фоне значительного роста импорта индийского дизельного топлива на Украину. По данным издания, за восемь месяцев 2025 года поставки из Индии увеличились более чем в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доля индийского топлива на рынке достигла 11,6%.

Ранее сообщалось, что Европейский союз продолжает вредить собственной экономике, политизируя энергетическую сферу и отказываясь от российских энергоносителей. При этом Россия, в отличие от США, никогда не использовала нефть и газ в качестве инструмента давления, продолжая соблюдать все контрактные обязательства даже в условиях конфронтации.