10 октября 2025 в 04:26

Назван топ-3 самых популярных блюд в поездах «Аврора»

Шаверма стала самым популярным блюдом на маршруте между Москвой и Петербургом

Вкусная шаурма с грибами Вкусная шаурма с грибами Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В поездах «Аврора», которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом, самым популярным горячим блюдом стала шаверма, сообщили РИА Новости в дочернем предприятии РЖД «Федеральная пассажирская компания» (ФПК). С начала 2025 года ее заказывали 5,8 тыс. раз. Это 18% от общего числа блюд, которое превысило 102 тыс.

Второе место в рейтинге популярности заняла куриная котлета. Пассажиры покупали ее более 4,5 тыс. раз (14% от общего числа заказов). Третье место поделили жаркое с грибами и свининой (более 3,4 тыс. заказов), и куриное бедро с картофелем, овощами и болгарским перцем (более 3,5 тыс. заказов).

Представители ФПК уточнили, что если сравнивать все блюда из меню, то шаверма занимает второе место (более 5,8 тыс. заказов, 5,7%). Она уступает куриному бульону с домашней лапшой (около 7 тыс. заказов, 7%). Треть место досталось сырникам со сметаной и малиновым соусом с тархуном (более 5 тыс. заказов).

Ранее врач-гастроэнтеролог Видновской больницы Людмила Сухорукова сообщала, что летом, из-за жары, опасно есть шаурму, хотдоги и заправленные майонезом салатом. По ее словам, в теплое время года бактерии и вирусы быстрее размножаются.

