Сражение за Купянск в Харьковской области еще не закончились, пишет Telegram-канал «Шепот фронта». Однако над зданием городской администрации уже вывесили российский триколор. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Купянская районная администрация — вывешен флаг Российской Федерации! 09.10.2025, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины заминировали ответвление аммиакопровода Тольятти — Одесса в районе 2,5 километра к востоку от населенного пункта Русин Яр в Донецкой Народной Республике. Как проинформировала в Министерстве обороны России, таким образом противник хотел замедлить темпы наступления российских вооруженных сил.

До этого стало известно, что ВСУ потеряли более 2,5 тыс. человек в боях за Купянск. Российские штурмовые подразделения к настоящему моменту смогли продвинуться вглубь города примерно на два километра. Известно, что противник перебросил дополнительные резервы с бронетехникой, предположительно готовящейся к контратаке. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.