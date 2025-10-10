Назван источник, который может использовать налоговая для списания долга Юрист Земсков: налоговая может без приставов списывать долги с зарплат россиян

Финансовая служба имеет право взыскать долги по налогам непосредственно из заработной платы гражданина, рассказал агентству ПРАЙМ адвокат Адвокатского бюро «БВМП» Ярослав Земсков. Однако у должника есть законные возможности защитить свои интересы и оспорить списания, особенно в случае ошибки или переплаты.

Для этого необходимо получить судебное решение, после чего исполнительный лист передается приставам. При этом существует и упрощенная процедура.

Если общая сумма взыскиваемого долга по налогам не превышает 25 тысяч рублей, налоговый орган вправе самостоятельно направить исполнительный документ на работу должника, не обращаясь в службу судебных приставов, — пояснил эксперт.

По его словам, затем документ передается на исполнение в бухгалтерию, которая и производит удержания из заработной платы задолжавшего гражданина до момента полного погашения задолженности. Примечательно, что удерживаться могут не более 50% от ежемесячного дохода после вычета НДФЛ. К тому же, если у должника есть иждивенцы, он может обратиться в суд с просьбой оставить ему и членам семьи доход в размере прожиточного минимума.

Земсков добавил, что после погашения долга неверно списанные средства можно вернуть. Для этого потребуется предоставить в бухгалтерию или налоговый орган квитанцию, подтверждающую оплату.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября в России вступает в силу упрощенный порядок взыскания долгов с физических лиц. Новая норма позволит списывать некоторые долги без суда.