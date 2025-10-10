Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 03:20

Россиянам раскрыли важный нюанс замены ванны на душевую кабину

Эксперт по ЖКХ Бондарь: замена ванны на душевую кабину требует согласования

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Замена ванны на душевую кабину в квартире является переустройством жилого помещения и требует обязательного согласования с органами местной власти, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, данное требование обусловлено необходимостью внесения изменений в технический паспорт объекта недвижимости.

Чтобы поставить современную душевую кабину вместо старой громоздкой ванны, необходимо соблюдать законодательство. Дело в том, что такая замена считается переустройством жилья. В техническом паспорте квартиры, который хранится в БТИ, любая ванна имеет свое условное обозначение. Соответственно, установка душа, даже на то же самое место, приводит к необходимости менять эти сведения в официальной документации. Именно поэтому статья 26 Жилищного кодекса РФ говорит о том, что подобные работы следует проводить после получения согласия от местных властей, — пояснил Бондарь.

По его словам, для получения разрешения собственнику необходимо обратиться в уполномоченный орган — жилищную инспекцию или отдел архитектуры при местной администрации. Эксперт добавил, что стандартный пакет документов включает заявление, подтверждение права собственности на жилье и технический паспорт помещения.

В разных городах согласованием замены ванны на душевую кабину занимаются разные ведомства: где-то это жилинспекция, где-то — отдел архитектуры при администрации. Обычно для этого нужно подготовить пакет документов, который может включать заявление, подтверждение права собственности и технический паспорт помещения. Если же провести работы без какого-либо уведомления, то это может повлечь за собой административную ответственность. Статья 7.21 КоАП РФ предусматривает за это штрафы. Для граждан их размер обычно составляет 2–2,5 тыс. рублей, — резюмировал Бондарь.

Ранее юрист Михаил Салкин заявил, что установка в подъезде камеры видеонаблюдения без согласования со всеми собственниками жилья грозит штрафом до 15 тыс. рублей. По его словам, размещение видеокамеры возможно только внутри квартиры.

перепланировки
штрафы
законы
квартиры
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
