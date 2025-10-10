Россиянам раскрыли важный нюанс замены ванны на душевую кабину

Замена ванны на душевую кабину в квартире является переустройством жилого помещения и требует обязательного согласования с органами местной власти, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, данное требование обусловлено необходимостью внесения изменений в технический паспорт объекта недвижимости.

Чтобы поставить современную душевую кабину вместо старой громоздкой ванны, необходимо соблюдать законодательство. Дело в том, что такая замена считается переустройством жилья. В техническом паспорте квартиры, который хранится в БТИ, любая ванна имеет свое условное обозначение. Соответственно, установка душа, даже на то же самое место, приводит к необходимости менять эти сведения в официальной документации. Именно поэтому статья 26 Жилищного кодекса РФ говорит о том, что подобные работы следует проводить после получения согласия от местных властей, — пояснил Бондарь.

По его словам, для получения разрешения собственнику необходимо обратиться в уполномоченный орган — жилищную инспекцию или отдел архитектуры при местной администрации. Эксперт добавил, что стандартный пакет документов включает заявление, подтверждение права собственности на жилье и технический паспорт помещения.

В разных городах согласованием замены ванны на душевую кабину занимаются разные ведомства: где-то это жилинспекция, где-то — отдел архитектуры при администрации. Обычно для этого нужно подготовить пакет документов, который может включать заявление, подтверждение права собственности и технический паспорт помещения. Если же провести работы без какого-либо уведомления, то это может повлечь за собой административную ответственность. Статья 7.21 КоАП РФ предусматривает за это штрафы. Для граждан их размер обычно составляет 2–2,5 тыс. рублей, — резюмировал Бондарь.

