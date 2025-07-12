Россиянам объяснили, как узаконить перепланировку без суда Россияне могут узаконить перепланировку квартиры через «Госуслуги»

С 2025 года россияне могут узаконить перепланировку квартиры без обращения в суд, заявил член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров в беседе с ТАСС. По его словам, процедура стала проще: подать заявление и оформить документы можно через «Госуслуги», независимо от региона.

Можно узаконить перепланировку без суда для всех субъектов РФ, раньше это было доступно только для Москвы. А также теперь можно подать документы через портал госуслуг. Копии поданных документов, включая проект перепланировки, направляются автоматически в Росреестр, — пояснил Машаров.

Для подачи заявления нужно зайти на портал госуслуг и выбрать соответствующую услугу. Если квартира находится в долевой собственности, заявление подается от всех владельцев. Необходимо также прикрепить проект перепланировки, оплатить госпошлину и дождаться рассмотрения — на это отводится до 15 рабочих дней. После завершения работ важно получить акт ввода и внести изменения в ЕГРН.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, упрощающий процедуру продажи жилья, купленного с использованием ипотеки и материнского капитала. Согласно новым нормам, семьи смогут оформлять такую недвижимость в общую собственность до полного погашения кредита без согласия банка.