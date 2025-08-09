Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Юрист объяснил, можно ли использовать слово «хохол»

Юрист Хаминский заявил, что слово хохол допустимо в зависимости от контекста

Нормы использования слова «хохол» зависят от контекста, сообщил «RT на русском» руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Так он прокомментировал тот факт, что жительницу Улан-Удэ оштрафовали на 10 тысяч рублей за использование слова «хохол» в общедомовом чате.

В частности, оно может использоваться в произведениях искусства. И если украинец использует его по отношению к себе без негатива — это не правонарушение, — пояснил юрист.

Хаминский добавил, что в случае с жительницей Улан-Удэ суд вынес решение на основании нескольких факторов. Дело было не только в самом слове, считает специалист.

Ранее российский суд признал оскорбительным и разжигающим ненависть слово «хохол» и оштрафовал жительницу Улан-Удэ, которая применила уничижительное выражение к соседу в домовом чате в мессенджерах. Женщина оскорбила оппонента за то, что его фамилия оканчивалась на «о».

До этого россиянина высадили из самолета в Стамбуле за оскорбление турок. Очевидцы рассказали, что пассажир назвал турок уничижительным словом «чурки», что вызвало резкую реакцию женщины, сидевшей рядом. Она обвинила мужчину в расизме и ксенофобии, после чего между ними началась ссора.

