08 августа 2025 в 23:37

SHOT сообщил, что БПЛА врезался в жилой комплекс в Ростове-на-Дону

Telegram-канал SHOT сообщил, что в ЖК «Левобережье» в Ростове-на-Дону прогремел взрыв, предварительно, в дом влетел украинский БПЛА. Министерство обороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

SHOT со слов местных жителей утверждает, что атаке подвергся Тацинский район области, звук взрыва они услышали около 23:00 мск, после этого загорелась квартира. Канал уточнил, что также выбило стекла на уровне 15–16-го этажей, на месте работают экстренные службы.

Ранее выяснилось, что власти Новороссийска ввели режим тревоги в прибрежных зонах. Мэр Андрей Кравченко в Telegram призвал всех горожан немедленно покинуть набережные и пляжи из-за угрозы атаки безэкипажных катеров (БЭК) Вооруженных сил Украины. Особое предупреждение касалось жителей домов первой береговой линии.

До этого стало известно, что воздушное пространство Волгоградской области было временно закрыто. В аэропорту региона введен специальный план «Ковер», предусматривающий ограничение полетов. Он будет действовать до особого распоряжения Росавиации.

