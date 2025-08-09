Приметы в день Пантелеймона 9 августа: крик уток и пироги с капустой

9 августа в народном календаре посвящено святому Пантелеймону Целителю, известному также как Пантелеймон Кочанный. Связано это с тем, что к этому времени начинают завиваться первые кочаны капусты — главного символа дня. Считалось, что блюда из капусты (щи, пироги, соленья) обеспечат благополучие и здоровье на год вперед. Но кроме кулинарных традиций этот день богат приметами, особенно связанными с природой и животным миром.

Приметы на погоду по поведению птиц и зверей на Пантелеймона

Утки кричат и плещутся — к ненастью.

Кузнечики громко стрекочут вечером — к сухой и ясной погоде.

Муравьи заделывают входы в муравейник или прячутся — к скорому дождю.

Соловьи поют — к дождливой погоде.

Заяц спрятался в капусте — к прибыли в доме.

Жуки летают низко над землей — к теплу и солнцу.

Куры роются в стоге сена — к устойчивой хорошей погоде.

Что категорически нельзя делать 9 августа

Работать в поле или возить сено/зерно — грозило ударом молнии или пожаром.

Пересчитывать мелочь — к финансовым потерям.

Отказывать в помощи нуждающимся — святой Пантелеймон мог наказать за жестокость.

Гадать, колдовать или проводить магические ритуалы — это привлекало беды.

Оставлять в доме сухоцветы — считалось, что это навлекает бесплодие.

Ругаться — ссоры могли затянуться надолго.

Что нужно сделать обязательно в день Пантелеймона Целителя

Печь пироги с капустой и раздавать их детям, нищим и странникам — для удачи и успехов в учебе.

Собирать дождевую воду (если идет дождь) и умывать ею детей — для здоровья и защиты от болезней.

Украсить дом подсолнухами — чтобы привлечь изобилие и счастье.

Собирать целебные травы — в этот день они обладают особой силой.

Девушкам положить под подушку мужскую вещь (платок, пояс) — чтобы приснился суженый.

Приметы на 9 августа — это не просто суеверия, а многовековая мудрость, связывающая человека с природой и духовными традициями. Следование им помогало нашим предкам жить в гармонии с миром и избегать бед.

