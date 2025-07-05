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05 июля 2025 в 08:20

В России упростят жизнь тем, кто купил квартиру на маткапитал

Депутат Разворотнева: россиянам упростят продажу жилья, купленного на маткапитал

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В России упрощается процедура продажи жилой недвижимости, приобретенной с привлечением средств ипотечного кредита и материнского капитала, заявила ТАСС депутат Светлана Разворотнева. Закон, одобренный Советом Федерации 2 июля, позволяет оформлять такое жилье в общую собственность всех членов семьи еще до полного погашения ипотечного займа, причем без необходимости получения согласия банка.

Законопроект задумывался как система мер, направленных на упрощение сделок с недвижимостью для семей, которые уже купили жилье с использованием материнского капитала, — сказала парламентарий.

В настоящий момент органы опеки и попечительства не разрешают продавать прежнее жилье и приобретать новое без предварительного выделения детских долей. Однако действующее постановление российского правительства предусматривает возможность выделения таких долей исключительно после полного погашения кредитного обязательства.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступила с инициативой о привязке выдачи льготной семейной ипотеки к месту официальной регистрации заемщиков. В текущем, 2024 году более 50% одобренных кредитов по этой программе было выдано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. При этом свыше 40% получателей таких кредитов фактически проживают в других регионах страны.

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