08 августа 2025 в 23:57

Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике возросло

Количество пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике увеличилось до 12

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число пострадавших в результате обрыва канатной дороги в курортной зоне Нальчика увеличилось до 12, сообщила пресс-служба Минздрава Кабардино-Балкарии. В ведомстве указали, что один из них находится в отделении реанимации, состояние пяти медики оценивают как средней тяжести.

В результате обрыва канатной дороги в Нальчике в республиканскую клиническую больницу поступили 12 пострадавших. Из них шесть были госпитализированы, а еще шесть человек отправлены на амбулаторное лечение, в том числе один ребенок, — уточнили в министерстве.

Ранее о ЧП в курортной зоне Нальчика информировали в пресс-службе МЧС по Кабардино-Балкарии, тогда считалось, что пострадавших восемь. Канатная дорога в Нальчике проходит из Атажукинского парка на гору Малая Кизиловка через озеро Трек. Она представляет собой одноместные кабинки. Общая протяженность маршрута — 675 метров.

До этого в Кабардино-Балкарии были эвакуированы альпинисты, которые попали под камнепад. Пострадавшие получили травмы на высоте более трех тысяч метров. 63-летнего жителя Санкт-Петербурга и 40-летнюю женщину из Саратовской области доставили в больницу.

Нальчик
пострадавшие
курорты
Минздрав
