Трамп заявил, что встретится с Путиным в «популярном месте» Трамп: встреча с Путиным пройдет в популярном месте

Президент США Дональд Трамп заявил, что позднее в пятницу, 8 августа, объявит, где состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Политик уточнил, что речь идет о «популярном месте».

Мы встретимся с Россией, мы объявим, где именно. Думаю, это место будет очень популярным по многим причинам. Но мы объявим об этом чуть позже, — подчеркнул Трамп.

Также стало известно, что Трамп рассматривал Рим в качестве возможной площадки для проведения переговоров с Путиным. Хозяин Белого дома уже обсудил такую возможность с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

При этом российская сторона категорически отвергла идею проведения встречи президентов России и США в Риме. Выбор этой локации вызвал возражения у Москвы из-за поддержки итальянскими властями Украины.

Тем временем источник передавал, что встречу Владимира Путина и Дональда Трампа можно ожидать в конце следующей недели. По его словам, страны согласовали мероприятия посредством посещения Москвы спецпосланником американского лидера Стива Уиткоффа.