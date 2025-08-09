Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 00:20

Трамп заявил, что встретится с Путиным в «популярном месте»

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что позднее в пятницу, 8 августа, объявит, где состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Политик уточнил, что речь идет о «популярном месте».

Мы встретимся с Россией, мы объявим, где именно. Думаю, это место будет очень популярным по многим причинам. Но мы объявим об этом чуть позже, — подчеркнул Трамп.

Также стало известно, что Трамп рассматривал Рим в качестве возможной площадки для проведения переговоров с Путиным. Хозяин Белого дома уже обсудил такую возможность с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

При этом российская сторона категорически отвергла идею проведения встречи президентов России и США в Риме. Выбор этой локации вызвал возражения у Москвы из-за поддержки итальянскими властями Украины.

Тем временем источник передавал, что встречу Владимира Путина и Дональда Трампа можно ожидать в конце следующей недели. По его словам, страны согласовали мероприятия посредством посещения Москвы спецпосланником американского лидера Стива Уиткоффа.

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
