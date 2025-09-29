Конвенция по пыткам перестала действовать в России

Россия официально вышла из Европейской конвенции по предупреждению пыток и связанных с ней протоколов из-за отказа Совета Европы обеспечивать представительство РФ в уставных органах организации. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколы № 1 и № 2 от 4 ноября 1993 года к ней, подписанные от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года, — говорится в документе.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, с декабря 2023 года Совет Европы блокировал избрание нового члена Европейского комитета по предупреждению пыток от России и игнорировал вопрос о представительстве. Такие действия подорвали механизм взаимного мониторинга обязательств, что и послужило основанием для денонсации.

Ранее Путин в обращении к новым главам регионов заявил о приоритете укрепления суверенитета и безопасности страны. Он поручил усилить поддержку оборонно-промышленного комплекса и рекомендовал привлекать в управленческие команды ветеранов СВО. Президент также отметил важность выполнения национальных проектов.