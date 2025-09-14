Российский аэропорт временно закрыл небо

В аэропорту Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на работу воздушной гавани, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его информации, прекращены прием и выпуск самолетов.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал он.

Ранее сообщалось, что из-за введенных Росавиацией ограничений в аэропорту Пулково задержали 28 рейсов, еще 13 отменили. При этом на запасные аэродромы ушли 11 самолетов.

До этого Росавиация ввела временные ограничения в аэропортах Иваново, Пскова, Ярославля и Санкт-Петербурга. По словам представителя агентства Артема Кореняко, решение было принято для обеспечения безопасности полетов.

Также губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что план «Ковер» ввели в радиусе 100 километров от аэропорта Пулково. Он отметил, что на юго-западе региона сбивали беспилотники. По его данным, шестая армия работает по БПЛА, количество уточняется.