Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 00:55

Российский аэропорт временно закрыл небо

Росавиация: в аэропорту Калуги введены временные ограничения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В аэропорту Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на работу воздушной гавани, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его информации, прекращены прием и выпуск самолетов.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал он.

Ранее сообщалось, что из-за введенных Росавиацией ограничений в аэропорту Пулково задержали 28 рейсов, еще 13 отменили. При этом на запасные аэродромы ушли 11 самолетов.

До этого Росавиация ввела временные ограничения в аэропортах Иваново, Пскова, Ярославля и Санкт-Петербурга. По словам представителя агентства Артема Кореняко, решение было принято для обеспечения безопасности полетов.

Также губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что план «Ковер» ввели в радиусе 100 километров от аэропорта Пулково. Он отметил, что на юго-западе региона сбивали беспилотники. По его данным, шестая армия работает по БПЛА, количество уточняется.

Калуга
Росавиация
аэропорты
ограничения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России прорвали оборону ВСУ в Запорожье
«Заколочено-зазамочено»: смерть Лагачева «связали» с сербской загадкой
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.