Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 12:58

ВСУ атаки беспилотниками два российских региона

Минобороны: российские силы ПВО сбили 13 БПЛА над Брянской и Калужской областями

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Российские силы ПВО сбили 13 украинских беспилотников над Брянской и Калужской областями, сообщили в Минобороны России. Атака ВСУ была отражена в период с 09:30 мск до 12:00 мск.

В период с 9:30 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 БПЛА — над территорией Брянской области, один БПЛА — над территорией Калужской области, — отметили в министерстве.

До этого врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что БПЛА атаковали Чертковский, Шолоховский и Миллеровский районы. По его словам, в нескольких местах падения беспилотников возникли пожары, однако спасателям их удалось оперативно локализовать и ликвидировать. Пострадавших нет.

В Минобороны между тем отметили, что ВСУ в ночь на 23 августа атаковали три региона с помощью семи БПЛА. Средства противовоздушной обороны сбили над Ростовской областью четыре дрона. Еще два беспилотника уничтожили над Волгоградской областью и один — над Краснодарским краем.

Россия
Минобороны РФ
беспилотники
ВСУ
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты новые детали романа Дженнифер Энистон с гипнотерапевтом
Милонов призвали Минюст проверить Маркаряна на иностранное финансирование
«Однажды прозевали Гитлера»: Европу предостерегли насчет Зеленского
Толпа озверевших мужчин избила юношу до полусмерти на глазах у прохожих
Пьяный неадекват пытался зарезать подростка в центре Петербурга
Apple поймала китайского «шпиона» и пошла судиться
Разбитые судьбы: 10 советских актеров, чья жизнь оказалась трагичнее кино
Уголовное дело возбуждено после гибели шести человек при пожаре в ЛНР
Сотни человек пришли проститься с режиссером Бутусовым
«В одном котле»: Поплавская о смерти Евдокимова и Бутусова
В Британии раскрыли цели Украины при ударах по нефтепроводу «Дружба»
Российский футболист попал в «Динамо» после ухода Диего Лаксальта
«Они ничего не сделают»: в ВС России заявили о крупном отступлении ВСУ
Бразильский велосипедист ограбил репортера во время прямого эфира
Психотерапевты бьют тревогу из-за статистики по СДВГ у детей
«Просто безумно»: в Германии объяснили опасность гарантий Украине
«Алчет выгоды»: военкор раскрыл бизнес-план США на Россию
Пламя охватило один из крупнейших рынков Дагестана
«Этого не может быть»: раскрыто, на что живет звезда «Обитаемого острова»
Москвичам рассказали, ждать ли бабье лето в сентябре
Дальше
Самое популярное
Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные
Общество

Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.