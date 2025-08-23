ВСУ атаки беспилотниками два российских региона

Российские силы ПВО сбили 13 украинских беспилотников над Брянской и Калужской областями, сообщили в Минобороны России. Атака ВСУ была отражена в период с 09:30 мск до 12:00 мск.

В период с 9:30 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 БПЛА — над территорией Брянской области, один БПЛА — над территорией Калужской области, — отметили в министерстве.

До этого врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что БПЛА атаковали Чертковский, Шолоховский и Миллеровский районы. По его словам, в нескольких местах падения беспилотников возникли пожары, однако спасателям их удалось оперативно локализовать и ликвидировать. Пострадавших нет.

В Минобороны между тем отметили, что ВСУ в ночь на 23 августа атаковали три региона с помощью семи БПЛА. Средства противовоздушной обороны сбили над Ростовской областью четыре дрона. Еще два беспилотника уничтожили над Волгоградской областью и один — над Краснодарским краем.