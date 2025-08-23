Переговоры Путина и Трампа на Аляске
23 августа 2025 в 13:16

Названы самые популярные схемы туристических мошенников

В Роскачестве рассказали, как турфирмы борются с фальшивыми билетами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фальшивые туры и поддельные билеты стали частыми случаями мошенничества в сфере туризма, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Центр цифровой экспертизы Роскачества. Эксперты выделили три основных способа обмана, с которыми сталкиваются российские путешественники: фиктивные туры через мессенджеры, подмена отелей и продажа несуществующих авиабилетов.

Мошенники создают Telegram-каналы, маскируясь под сервисы, предлагающие выгодные туристические путевки, и размещают объявления о невероятно щедрых акциях: кэшбек 50-90 процентов от стоимости тура при покупке в течение 24 часов, — рассказали в Роскачестве.

Эксперты также предупредили, что мошенники часто рассылают письма с поддельными ссылками на сайты турагентств, которые выглядят как настоящие, хотя таковыми не являются. Жертвы платят за путевки, но получают лишь фальшивые документы или вовсе остаются без обратной связи.

Еще одна распространенная схема: клиенты покупают дорогой тур, но в последний момент им предлагают заменить его на более дешевый и менее качественный вариант из-за того, что отель внезапно перестал принимать туристов. Кроме того, выросло число случаев продажи фиктивных авиабилетов через похожие на популярные агрегаторы сайты.

Ранее заведующий кафедрой туризма Финансового университета Вениамин Каганов рекомендовал россиянам тщательно проверять туроператоров перед покупкой путевок. Он посоветовал убедиться, что компания внесена в официальный реестр Минэкономразвития, а при работе с турагентами — проверить их легальность. Эксперт также подчеркнул важность изучения договора, где должны быть указаны все реквизиты туроператора, детали тура и условия расторжения.

туристы
мошенники
турфирмы
Роскачество
