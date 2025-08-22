Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Россиянам дали советы, как не нарваться на мошенников при покупке тура

Турэксперт Каганов: при выборе туроператора нужно проверить его надежность

Россиянам необходимо с особой тщательностью подходить к выбору туроператора — для этого следует убедиться, что он внесен в официальный реестр Минэкономразвития, заявил NEWS.ru заведующий кафедрой туризма и гостиничного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ доктор экономических наук Вениамин Каганов. По его словам, при приобретении путевки через турагента, важно проверить его легальность.

Нельзя покупать тур у первой же компании с привлекательной ценой. Ваша главная задача — проверить легальность и надежность в реестре туроператоров Минэкномразвития. Если покупаете тур не напрямую у туроператора, то проверьте легальность турагента. Проверьте договор и другие документы. Турагент должен заключать договор от имени и по поручению туроператора — конечный продукт его. В договоре должны быть четко прописаны реквизиты и номер в реестре именно туроператора. Сами турагенты — продукт не создают, они продают на основании агентского договора, — пояснил Каганов.

Он подчеркнул, что особое внимание следует уделить процессу заключения договора и оплаты. По его словам, перед подписанием необходимо внимательно изучить документ, убедившись, что в нем прописаны все реквизиты туроператора, детали тура, условия изменений и расторжения, а также порядок действий в форс-мажорных обстоятельствах. Эксперт отметил, что все платежи должны осуществляться строго на официальные расчетные счета компании, указанные в договоре, а не на карты физических лиц.

Как подписывать и оплачивать договор при покупке тура? Перед подписанием внимательно читайте договор. В нем обязательно должно быть указано: полное наименование и реквизиты туроператора, все детали тура, порядок внесения изменений и расторжения договора, порядок действий в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Требуйте подробную программу тура в качестве приложения к договору. Только в этом случае туроператор несет обязательства за детали программы. Все оплаты проводите на официальные реквизиты, указанные в договоре и никогда на карты физических лиц, — резюмировал Каганов.

Ранее сообщалось, что более 450 мошеннических сайтов было создано с начала лета для обмана россиян в преддверии осеннего сезона отдыха. С июня 2025 года зафиксировано 450 подобных ресурсов, из них 85 — только с начала августа. На таких сайтах злоумышленники имитируют работу туристических агентств и сервисов аренды жилья, предлагают фейковые экскурсии и развлечения на популярных курортах.

