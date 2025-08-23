Завтрак за 5 минут! Обалденные кабачки по-киевски — самый легкий рецепт!

Кабачковые оладьи по-киевски — украинская закуска из кабачков. Если вы ищете необычный и очень вкусный способ подать кабачки, этот рецепт станет настоящим открытием! Эти хрустящие рулетики с сырной корочкой — идеальная закуска к семейному ужину или праздничному столу. Они сочетают нежность кабачков, пикантность майонеза и аппетитную хрустящую сырную корочку. Готовятся просто, а результат поражает даже искушенных гурманов!

Возьмите 2 молодых кабачка среднего размера. Тщательно вымойте их и нарежьте вдоль длинными тонкими лентами толщиной около 3-4 мм. Посолите ленты и оставьте на 10 минут, чтобы выделился сок, затем промокните бумажным полотенцем. Приготовьте две тарелки: в одну насыпьте 100 грамм муки, в другую взбейте 3 яйца с щепоткой соли. Каждую кабачковую ленту обваляйте в муке, затем окуните в яйцо.

Разогрейте на сковороде 50 мл растительного масла. Обжаривайте ленты с двух сторон до золотистой корочки около 2-3 минут с каждой стороны. Готовые обжаренные ленты выложите на противень, застеленный пергаментом. Смажьте каждую ленту 1 столовой ложкой майонеза и посыпьте 100 граммами тертого сыра. Отправьте противень в разогретую до 180 градусов духовку на 5-7 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится. Подавайте горячими, посыпав свежей зеленью! Эти кабачковые рулетики хороши как самостоятельная закуска, так и с чесночным соусом или сметаной.

