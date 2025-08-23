Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 10:00

Завтрак за 5 минут! Обалденные кабачки по-киевски — самый легкий рецепт!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковые оладьи по-киевски — украинская закуска из кабачков. Если вы ищете необычный и очень вкусный способ подать кабачки, этот рецепт станет настоящим открытием! Эти хрустящие рулетики с сырной корочкой — идеальная закуска к семейному ужину или праздничному столу. Они сочетают нежность кабачков, пикантность майонеза и аппетитную хрустящую сырную корочку. Готовятся просто, а результат поражает даже искушенных гурманов!

Возьмите 2 молодых кабачка среднего размера. Тщательно вымойте их и нарежьте вдоль длинными тонкими лентами толщиной около 3-4 мм. Посолите ленты и оставьте на 10 минут, чтобы выделился сок, затем промокните бумажным полотенцем. Приготовьте две тарелки: в одну насыпьте 100 грамм муки, в другую взбейте 3 яйца с щепоткой соли. Каждую кабачковую ленту обваляйте в муке, затем окуните в яйцо.

Разогрейте на сковороде 50 мл растительного масла. Обжаривайте ленты с двух сторон до золотистой корочки около 2-3 минут с каждой стороны. Готовые обжаренные ленты выложите на противень, застеленный пергаментом. Смажьте каждую ленту 1 столовой ложкой майонеза и посыпьте 100 граммами тертого сыра. Отправьте противень в разогретую до 180 градусов духовку на 5-7 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится. Подавайте горячими, посыпав свежей зеленью! Эти кабачковые рулетики хороши как самостоятельная закуска, так и с чесночным соусом или сметаной.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

рецепты
оладьи
кабачки
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском регионе отразили атаку ВСУ
В Москве началось прощание с Юрием Бутусовым
Магнитные бури сегодня, 23 августа: что завтра, повышение давления, тошнота
Украинские военные отомстили сослуживцам залпом ракет за передачу координат
Поставки российского газа в Армению через Грузию возобновились
«Прорываться будут с автоматами»: Украине предрекли открытие второго фронта
США стали добывать нефть в одной ближневосточной стране
Трамп планирует разрушить устои и устроить финансовую бурю
В МЧС назвали количество подземных толчков на Камчатке за сутки
Ярослав Евдокимов потерял голос перед смертью
В Госдуме раскрыли отношение депутатов к запрету вейпов
Случайный прохожий спас пятилетнюю девочку от стаи бродячих собак
В Гидрометцентре раскрыли причину «холода» в столице
В МИД высказались об эвакуации россиян из сектора Газа
В Сети появились кадры допроса соучастника убийства генерала Москалика
Аналитики выступили с тревожным заявлением о гречихе в России
Глава СЖР высказался о смерти Кирилла Вышинского
Бельгиец сломал ногу на опасной высоте во время восхождения в гору
Томленые помидоры в масле с медом и апельсином: авторский рецепт на зиму
Экономист раскрыл, как микропокупки бьют по кошельку россиян
Дальше
Самое популярное
Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!
Общество

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!

Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные
Общество

Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.