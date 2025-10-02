Кабачково-картофельные гнёзда с ветчиной: сочетание лёгкости и сытности

Эти кабачково-картофельные гнёзда с ветчиной и овощами — идеальное сочетание лёгкости и сытности. Нежная кабачковая основа, пикантная ветчина и расплавленный сыр создают гармоничный вкус, а помидоры черри добавляют яркости. Отличный вариант для полезного ужина или оригинальной закуски.
Ингредиенты
- Кабачок — 1 шт. (около 400 г)
- Картофель — 2 шт.
- Морковь — 2 шт.
- Ветчина — 150 г
- Яйца — 2 шт.
- Сыр моцарелла — 100 г
- Мука — 60 г
- Помидоры черри — 8–10 шт.
- Зелень петрушки — 3–4 веточки
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
- Масло растительное — для смазывания
Приготовление
- Кабачок, картофель и морковь натрите на крупной терке, слегка отожмите лишнюю жидкость. Добавьте мелко нарезанную ветчину, яйца, муку, соль, перец и рубленую зелень, тщательно перемешайте. Разложите массу в смазанные маслом формочки для маффинов, сделав углубления в центре.
- В каждое «гнездо» положите по помидору черри и посыпьте тертым сыром. Запекайте 25–30 минут при 170 °C до золотистого цвета. Приятного аппетита!
