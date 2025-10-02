Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 октября 2025 в 08:00

Кабачково-картофельные гнёзда с ветчиной: сочетание лёгкости и сытности

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти кабачково-картофельные гнёзда с ветчиной и овощами — идеальное сочетание лёгкости и сытности. Нежная кабачковая основа, пикантная ветчина и расплавленный сыр создают гармоничный вкус, а помидоры черри добавляют яркости. Отличный вариант для полезного ужина или оригинальной закуски.

Ингредиенты

  • Кабачок — 1 шт. (около 400 г)
  • Картофель — 2 шт.
  • Морковь — 2 шт.
  • Ветчина — 150 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Сыр моцарелла — 100 г
  • Мука — 60 г
  • Помидоры черри — 8–10 шт.
  • Зелень петрушки — 3–4 веточки
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Масло растительное — для смазывания

Приготовление

  1. Кабачок, картофель и морковь натрите на крупной терке, слегка отожмите лишнюю жидкость. Добавьте мелко нарезанную ветчину, яйца, муку, соль, перец и рубленую зелень, тщательно перемешайте. Разложите массу в смазанные маслом формочки для маффинов, сделав углубления в центре.
  2. В каждое «гнездо» положите по помидору черри и посыпьте тертым сыром. Запекайте 25–30 минут при 170 °C до золотистого цвета. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили сэндвичи из батона и варенья в духовке. Вкуснейший завтрак со сливочным маслом и корицей.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
