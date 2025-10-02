Кабачково-картофельные гнёзда с ветчиной: сочетание лёгкости и сытности

Эти кабачково-картофельные гнёзда с ветчиной и овощами — идеальное сочетание лёгкости и сытности. Нежная кабачковая основа, пикантная ветчина и расплавленный сыр создают гармоничный вкус, а помидоры черри добавляют яркости. Отличный вариант для полезного ужина или оригинальной закуски.

Ингредиенты

Кабачок — 1 шт. (около 400 г)

Картофель — 2 шт.

Морковь — 2 шт.

Ветчина — 150 г

Яйца — 2 шт.

Сыр моцарелла — 100 г

Мука — 60 г

Помидоры черри — 8–10 шт.

Зелень петрушки — 3–4 веточки

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Масло растительное — для смазывания

Приготовление

Кабачок, картофель и морковь натрите на крупной терке, слегка отожмите лишнюю жидкость. Добавьте мелко нарезанную ветчину, яйца, муку, соль, перец и рубленую зелень, тщательно перемешайте. Разложите массу в смазанные маслом формочки для маффинов, сделав углубления в центре. В каждое «гнездо» положите по помидору черри и посыпьте тертым сыром. Запекайте 25–30 минут при 170 °C до золотистого цвета. Приятного аппетита!

