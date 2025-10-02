Психиатр уличил во лжи отравившихся предтреном школьников

Ученики екатеринбургского лицея № 159, пострадавшие от отравления порошком, сознательно употребили вещество, а не вдохнули его случайно, уверен психиатр-психотерапевт Василий Шуров. В беседе с «Постньюс» он высказал мнение, что история о рассыпанном порошке была придумана.

Я думаю, что дети придумали, что порошок был рассыпан. Это очень странно — этим невозможно ингалироваться. Нос должно страшно раздражать, — пояснил врач.

Он также допустил, что дети могли отравиться другим веществом. Об этом свидетельствует то, что у школьников ухудшилось самочувствие.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 12 учеников лицея № 159 пострадали от отравления неизвестным веществом. Утром в среду, 1 октября, в образовательном учреждении кто-то распылил неизвестный порошок. Позже стало известно, что это мог быть предтрен, и часть порошка была якобы рассыпана в раздевалке.

После ученица лицея рассказала, что несколько человек из ее класса были госпитализированы с симптомами отравления. Девушка также находится в больнице.