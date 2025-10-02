Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 10:28

Во Владимирской области сообщили о гибели 19-летнего бойца СВО

«Зебра»: 19-летний боец СВО погиб в зоне боевых действий на территории ЛНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во Владимирской области стало известно о гибели в бою военнослужащего, участвующего в специальной военной операции, передает «Зебра». Ему было 19 лет.

Молодой человек появился на свет в 2006 году. В ноябре 2024 года он решил подписать контракт с Министерством обороны после завершения обучения в средней школе и училище. Вероятно, это решение он принял сразу после достижения совершеннолетия. Он служил в стрелковом отделении.

Боец погиб в ходе выполнения боевой задачи на территории ЛНР. Церемония прощания с ним прошла 29 сентября.

Ранее в Сумской области погиб военнослужащий ВСУ Александр Рубан, ранее побывавший в российском плену и вернувшийся на Украину в рамках обмена. Он попал в плен в 2022 году и после освобождения в 2024 году снова вступил в ВСУ. Силовые структуры утверждают, что все освобожденные пленники заявляют о нежелании участвовать в боевых действиях, но Рубан решил продолжить службу, что привело к его гибели.

До этого российский военнослужащий, потерявший ногу из-за взрыва, был спасен дроном «Форс» от Drone Force. Беспилотник доставил медикаменты, что позволило оказать первую помощь. Через 10 минут прибыла эвакуационная группа и забрала бойца.

СВО
гибель
солдаты
Владимирская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У женщины резко выросла грудь на три размера из-за опасного диагноза
Стало известно, как «Цифровая стройка» повлияет на расходы россиян
Простой ужин в немецком стиле: густой картофельный суп
Школьник просидел всю ночь в холодной яме и попал в больницу
Адвокат назвал иск против Пугачевой необоснованным
В РПЦ раскрыли, с кем на самом деле «беседует» Навроцкий в загробном мире
В Минобороны России сообщили о поражении важных целей на Украине
Джамшут из «Наша Russia» будет учить актерскому мастерству в Дубае
Стоматолог перечислила тревожные причины кровоточивости десен
Жительница Финляндии отправилась под суд из-за перекормленного лабрадора
Глава Свердловской области Паслер нашел замену арестованному Чемезову
«Это клевета»: Дочь Талызиной прокомментировала скандал с наследством отца
В Кремле раскрыли, о чем на самом деле говорят итоги выборов в Молдавии
Кинолог оценил идею запретить содержание собак опасных пород в квартирах
Песков оценил позицию Санду по российским войскам в Приднестровье
Стала известна причина смерти главреда «Вечерней Москвы»
В Кремле сообщили, что Трамп до сих пор не дал ответ по ДСНВ
В Кремле высказались о бензиновом ажиотаже в России
В Кремле ответили на сообщения о передаче Украине данных для ударов по РФ
Песков заявил, что РФ должным образом ответит на передачу ВСУ Tomahawk
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный
Общество

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.