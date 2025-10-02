Во Владимирской области сообщили о гибели 19-летнего бойца СВО «Зебра»: 19-летний боец СВО погиб в зоне боевых действий на территории ЛНР

Во Владимирской области стало известно о гибели в бою военнослужащего, участвующего в специальной военной операции, передает «Зебра». Ему было 19 лет.

Молодой человек появился на свет в 2006 году. В ноябре 2024 года он решил подписать контракт с Министерством обороны после завершения обучения в средней школе и училище. Вероятно, это решение он принял сразу после достижения совершеннолетия. Он служил в стрелковом отделении.

Боец погиб в ходе выполнения боевой задачи на территории ЛНР. Церемония прощания с ним прошла 29 сентября.

Ранее в Сумской области погиб военнослужащий ВСУ Александр Рубан, ранее побывавший в российском плену и вернувшийся на Украину в рамках обмена. Он попал в плен в 2022 году и после освобождения в 2024 году снова вступил в ВСУ. Силовые структуры утверждают, что все освобожденные пленники заявляют о нежелании участвовать в боевых действиях, но Рубан решил продолжить службу, что привело к его гибели.

До этого российский военнослужащий, потерявший ногу из-за взрыва, был спасен дроном «Форс» от Drone Force. Беспилотник доставил медикаменты, что позволило оказать первую помощь. Через 10 минут прибыла эвакуационная группа и забрала бойца.