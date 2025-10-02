Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 10:11

Успенская оставила жителей российского города без концерта

В Екатеринбурге отменили концерт Успенской

Любовь Успенская Любовь Успенская Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Екатеринбурге отменили концерт певицы Любови Успенской, который должен был состояться 3 октября в киноконцертном театре «Космос». В организации отметили, что это произошло из-за болезни артистки.

К большому сожалению, вынуждены сообщить, что концерт Любови Успенской, запланированный на 3 октября, переносится в связи с болезнью артиста, — сказано в сообщении.

На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) Успенская подтвердила отмену концерта 3 октября — мероприятие состоится 21 ноября. Все билеты действительны.

Ранее Успенская заявила, что выгнала из дома жениха своей дочери Татьяны Плаксиной. По ее словам, она посчитала бизнесмена Никиту Плотникова недостойным, хотя видела, что парень нравится ее дочке. Она добавила, что не хочет видеть в качестве пары для дочки того, кто «может тянуть ее вниз». Артистка считает, что ей нужен достойный мужчина — благородный, образованный, который знает толк в музыке, литературе и искусстве.

До этого певица заявила, что не хочет носить статус королевы шансона. Успенская начала музыкальную карьеру в 1979 году и неоднократно становилась лауреатом премии «Шансон года».

концерты
певицы
Успенская
культура
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У женщины резко выросла грудь на три размера из-за опасного диагноза
Стало известно, как «Цифровая стройка» повлияет на расходы россиян
Простой ужин в немецком стиле: густой картофельный суп
Школьник просидел всю ночь в холодной яме и попал в больницу
Адвокат назвал иск против Пугачевой необоснованным
В РПЦ раскрыли, с кем на самом деле «беседует» Навроцкий в загробном мире
В Минобороны России сообщили о поражении важных целей на Украине
Джамшут из «Наша Russia» будет учить актерскому мастерству в Дубае
Стоматолог перечислила тревожные причины кровоточивости десен
Жительница Финляндии отправилась под суд из-за перекормленного лабрадора
Глава Свердловской области Паслер нашел замену арестованному Чемезову
«Это клевета»: Дочь Талызиной прокомментировала скандал с наследством отца
В Кремле раскрыли, о чем на самом деле говорят итоги выборов в Молдавии
Кинолог оценил идею запретить содержание собак опасных пород в квартирах
Песков оценил позицию Санду по российским войскам в Приднестровье
Стала известна причина смерти главреда «Вечерней Москвы»
В Кремле сообщили, что Трамп до сих пор не дал ответ по ДСНВ
В Кремле высказались о бензиновом ажиотаже в России
В Кремле ответили на сообщения о передаче Украине данных для ударов по РФ
Песков заявил, что РФ должным образом ответит на передачу ВСУ Tomahawk
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный
Общество

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.