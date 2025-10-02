Успенская оставила жителей российского города без концерта

В Екатеринбурге отменили концерт певицы Любови Успенской, который должен был состояться 3 октября в киноконцертном театре «Космос». В организации отметили, что это произошло из-за болезни артистки.

К большому сожалению, вынуждены сообщить, что концерт Любови Успенской, запланированный на 3 октября, переносится в связи с болезнью артиста, — сказано в сообщении.

На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) Успенская подтвердила отмену концерта 3 октября — мероприятие состоится 21 ноября. Все билеты действительны.

Ранее Успенская заявила, что выгнала из дома жениха своей дочери Татьяны Плаксиной. По ее словам, она посчитала бизнесмена Никиту Плотникова недостойным, хотя видела, что парень нравится ее дочке. Она добавила, что не хочет видеть в качестве пары для дочки того, кто «может тянуть ее вниз». Артистка считает, что ей нужен достойный мужчина — благородный, образованный, который знает толк в музыке, литературе и искусстве.

До этого певица заявила, что не хочет носить статус королевы шансона. Успенская начала музыкальную карьеру в 1979 году и неоднократно становилась лауреатом премии «Шансон года».