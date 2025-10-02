Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 октября 2025 в 10:20

Политолог отреагировал на попытки Запада напугать Россию сотнями F-35

Политолог Михайлов: в случае угрозы безопасности Россия нанесет жесточайший удар

Истребитель F-35 Истребитель F-35 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В случае угрозы безопасности Россия ответит и нанесет противникам жесточайший удар, заявил 360.ru политолог Евгений Михайлов. Так он отреагировал на слова спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога о том, что шесть стран Европы вложились в программу F-35 для запуска сотен истребителей.

У нас больше всех ядерных ракет, и в случае угрозы безопасности мы применим все имеющиеся средства. Нужно быть готовыми ко всему, а в случае чего нанести упреждающий, жесточайший удар. Если мы почувствуем, что нам угрожают полным уничтожением, мы ответим очень страшно. И это будет небесный суд, — высказался Михайлов.

Он отметил, что F-35 неплохие истребители, но они недоработаны. По мнению политолога, американцы продают истребители и другое вооружение Европе, чтобы ослабить ее. Эксперт также не исключил, что Европу подтолкнут к провокации против РФ. Если европейцы все-таки решатся на войну с Россией, они ее проиграют, а победитель все равно сядет за стол переговоров с США, заключил политолог.

Ранее сообщалось, что в последнее время Польша закупила современные американские истребители F-35 и южнокорейские FA-50. Это позволило стране начать выводить из эксплуатации устаревшие советские Су-22.

Европа
Россия
США
оружие
