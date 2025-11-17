Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 14:06

В ЕС не доверяют одному из приближенных Трампа

Politico: в ЕС предпочитают прямые контакты с Трампом из-за недоверия к Уиткоффу

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press
Представители Европейского союза выражают сомнения в профессиональных качествах спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, сообщает издание Politico. По информации газеты, европейские чиновники стремятся к прямым контактам с американским лидером Дональдом Трампом, чтобы избежать возможных искажений информации.

Как передает издание со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника, в Брюсселе поражены недостаточным пониманием Уиткоффом всех нюансов российско-украинского конфликта. Источник заявил, что европейские представители не уверены в способности американского посланника точно передавать сообщения между Москвой и Вашингтоном.

Именно эта неуверенность мотивирует лидеров ЕС стремиться к регулярным прямым встречам с Трампом. При этом они предпочитают, чтобы на таких переговорах присутствовало как можно больше представителей с европейской стороны для обеспечения максимальной прозрачности.

Ранее Уиткофф сообщил, что в урегулировании конфликта на Украине наблюдается определенный прогресс, хотя он остается непростым для разрешения. Американский дипломат отметил необходимость дальнейшей работы по выработке протоколов безопасности для Киева.

