Юбилейный 70-й сезон начался в театре «Современник» в Москве

В Московском театре «Современник» прошло открытие 70-го юбилейного сезона. Торжество объединило труппу, сотрудников учреждения, а также представителей культурного сообщества.

Они собрались в фойе Основной сцены театра. Именно там запустили мультимедийную выставку «70 лет в деталях». Экспозицию посвятили памяти Олега Ефремова и Галины Волчек, которые были художественными руководителями «Современника».

В рамках юбилейного сезона театр представит масштабную просветительскую программу «ПРО/ЯВЛЕНИЕ». В нее войдут выставки, перформансы, тематические экскурсии, специальные показы, городские акции и уникальные коллаборации с мастерами и издателями.

В Новгородской областной филармонии им. А. С. Аренского 31 октября представят спектакль «Преступление и наказание». На сцену выйдут артисты Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя. Режиссер постановки — Антон Яковлев.