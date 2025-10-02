В Санкт-Петербурге задержали мужчин, потушивших Вечный огонь В Петербурге задержали двух мужчин, потушивших Вечный огонь на Марсовом поле

В Санкт-Петербурге задержали двух мужчин, которые потушили Вечный огонь на Марсовом поле, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. Инцидент произошел в ночь на 1 октября.

Полицейские Санкт-Петербурга задержали двоих мужчин, подозреваемых в осквернении мемориала на Марсовом поле, — написала Волк.

Ранее в Каменске-Уральском две девочки пожарили зефир у Вечного огня, происходящее школьницы снимали на камеру. Прокуратура начала проверку по данному инциденту.

До этого стало известно, что в Челябинской области искали вандалов, приготовивших яичницу на Вечном огне. Работники администрации во время планового обхода обнаружили следы трапезы. Мемориал «Защитникам Отечества» оказался поврежден, рядом также нашли обугленный шпагат.

В июле жителя Нового Уренгоя осудили после сожжения трупа лисы в Вечном огне. Мужчину признали виновным в осквернении символов воинской славы РФ. Он бросил труп животного в пламя в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в ночь с 30 на 31 декабря 2024 года.