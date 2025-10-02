Россияне повально меняют телефонные номера

За январь–август 2025 года количество заявок на перенос мобильного номера увеличилось на 19% и превысило более 13 млн, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на НИЦ Телеком. Однако успешными были только около 25% заявок. Частыми причинами для отказа в переносе остаются блокировка номера и отрицательный баланс.

Больше всего отказов, по данным источника, поступает от «Вымпелкома» (55,76%) Т2 (50,26%), МТС (45,34%) и «МегаФон» (40,24%). Больше всего переносов происходит в Москве и Московской области (более 530 тысяч), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (более 187 тысяч) и Краснодарском крае (более 147 тысяч).

Ранее стало известно, что граждане России с 1 сентября смогут отказаться от спам-звонков через личный кабинет на сайте мобильного оператора, либо же в приложении. Соответствующая мера предусмотрена законом о защите от мошенников, который вступил в силу 1 июня.

До этого в МВД РФ рассказали, что мошенники для хищения денег россиян стали внедрять схемы обмана с использованием мобильных приложений для бесконтактных платежей. С их помощью они получают данные банковских карт при контакте смартфона со считывателем.