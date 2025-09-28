Мошенники стали внедрять опасные программы под видом приложений банков

Мошенники для хищения денег россиян стали внедрять схемы обмана с использованием мобильных приложений для бесконтактных платежей, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ. Уточняется, что с их помощью они получают данные банковских карт при контакте смартфона со считывателем.

Например, аферисты часто просят скачать NFC Gate под предлогом переустановки банковского приложения. Оно активирует датчик, который дает злоумышленникам доступ к чужой личной информации.

Данное приложение активирует NFC-датчик, с помощью которого данные карты передаются мошеннику при прикладывании смартфона к считывателю, — отметили в МВД.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что при звонке или сообщении от человека, представляющегося старшим по дому, необходимо не называть никаких личных данных и немедленно прекратить разговор. По его словам, мошенники активно используют такой способ для сбора конфиденциальной информации под предлогом нужд ЖКХ.

До этого стало известно, что злоумышленники начали использовать подарочные акции в Telegram для кражи личных данных у пользователей. Жертвам предлагают подписаться на канал или пригласить туда друзей.