25 сентября 2025 в 14:22

Россиянам дали совет, что делать при звонке от якобы старшего по дому

Депутат Иванов: при звонке от якобы старшего по дому нужно прекратить разговор

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При звонке или сообщении от человека, представляющегося старшим по дому, необходимо не называть никаких личных данных и немедленно прекратить разговор, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, мошенники активно используют такой способ для сбора конфиденциальной информации под предлогом нужд ЖКХ.

Участились случаи, когда мошенники, представляясь старшими по дому, пытаются незаконно получить персональные данные граждан. Аферисты звонят или пишут в мессенджерах. Под предлогом нужд ЖКХ они просят подтвердить личную информацию. Я призываю каждого быть предельно бдительным. Никогда и ни при каких обстоятельствах старший по дому не будет запрашивать у вас по телефону или в мессенджерах номера банковских карт, пароли или иную информацию. Если вам поступил такой звонок или сообщение, ни в коем случае не говорите никакие данные. Немедленно прекратите разговор. Бдительность каждого из нас — это главный щит против преступников, — пояснил Иванов.

Он отметил, что цель таких афер выходит за рамки простого сбора данных. По словам Иванова, полученная информация может быть использована для доступа к банковским счетам, оформления кредитов или несанкционированного входа в личные кабинеты на государственных порталах. Депутат добавил, что это создает прямую угрозу финансовой безопасности граждан.

Цель афер, когда вам может позвонить якобы старший по дому, — это не просто сбор информации. Имея ваши паспортные данные, мошенники могут попытаться получить доступ к финансам, взять кредит на ваше имя, получить информацию о работе или даже войти в ваш личный кабинет на портале «Госуслуги». Это прямая угроза вашей финансовой и личной безопасности. Расскажите родственникам и соседям об этой схеме. Наша общая задача — защитить себя, свои семьи и покой от посягательств аферистов, — резюмировал Иванов.

Ранее сообщалось, что мошенники охотно вовлекают несовершеннолетних в преступную деятельность, поскольку они легче подвергаются манипуляциям. Дети и подростки также склонны романтизировать криминальную деятельность. Кроме того, они, как правило, являются активными пользователями Сети.

